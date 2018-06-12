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У сборной Испании уже появился новый тренер
Сборная Испании обрела нового рулевого. Им назначен в прошлом знаменитый испанский футболист Фернандо Йерро.
До последнего времени Йерро занимал в сборной пост спортивного директора. Теперь он будет работать с национальной командой во время стартующего завтра в России чемпионата мира, — пишет
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Сборная Испании обрела нового рулевого. Им назначен в прошлом знаменитый испанский футболист Фернандо Йерро.
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