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Прокурор потребовал 4 лет тюрьмы для сломавшего ногу сельчанину участкового

13.06.2018 16:45 — Разное | Партизан  
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В суде над старшим участковым инспектором Кобринского РОВД Сергеем Кулешовым прошли прения сторон.


Милиционер обвиняется по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса - превышение власти или служебных полномочий. Пострадавший сельчанин Анатолий Глытюк заявлял, что милиционер сломал ему ногу.

На заседании 12 июня выступил начальник Кобринского РОВД Владимир Степанюк, который заявил, что «Кулешов не преступник».

«Вы судите не участкового инспектора милиции, не сотрудника Кобринского РОВД - вы судите всю систему органов внутренних дел Беларуси», - сказал начальник подсудимого.

Во время прений сторон 13 июня прокурор заявил, что вина Сергея Кулешова доказана на основании свидетельств местных жителей, которые видели инцидент, а также на основании других факторов, в том числе судебно-медицинских экспертиз и следственного эксперимента. 


Прокурор предложил признать милиционера виновным в совершении «действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий и повлекших совершение вреда правам и интересам граждан, а также государственным интересам, превышении властью и служебными полномочиями, сопряженными с насилием в отношении потерпевшего».

В качестве смягчающих обстоятельств государственный обвинитель попросил признать наличие выплаты совершенного вреда и малолетних детей. Отягчающими обстоятельствами прокурор попросил признать совершение преступления лицом, которое тем самым нарушило присягу.

Прокурор предложил назначить обвиняемому милиционеру наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

После прокурора дали слово пострадавшему Анатолию Глытюку, который подтвердил, что травму ему нанес милиционер, но попросил «не наказывать его строго».

Адвокат Сергея Кулешова в своей речи заявила, что вина милиционера в суде не доказана, и если существуют сомнения, то приговор должен быть в пользу обвиняемого. Адвокат предложила оправдать Сергея Кулешова.

 
 
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В суде над старшим участковым инспектором Кобринского РОВД Сергеем Кулешовым прошли прения сторон.
 
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