МОТ: Вынужденный труд за нищенскую зарплату - новое рабство в современной Беларуси

praca-by.info . Комитет по нормам на 107-й Сессии Международной Конференции Труда, которая прошла в Женеве, добавил к двенадцати требованиям к правительству Беларуси от 2014 года еще пять. Сайт Свободного профсоюза Беларуси проанализировал все требования дипломатов и изложил их понятным, доступным языком, пишет





МОТ - это международная организация, которая следит за справедливостью отношений "наниматель - работник". Она потребовала от Беларуси прекратить принуждение к труду. Вынужденный труд за зарплату, на которую не согласен работник, является принуждением. Такова новая форма рабства в современной Беларуси, заявляют в МОТ.





Из выводов Комитета по нормам 107-й Сессии Международной Конференции Труда (МОТ) Женева, 28.05 — 08.06.2018 следует: к 12 требованиям МОТ от 2004 года добавились ещё 5 требований от 2018 года. На дипломатическом языке это звучит так: "Принимая во внимание представленные правительством материалы и результаты последующей дискуссии, Комитет рекомендовал правительству".





Что требует МОТ:





- не принимать законов с элементами принудительного труда;

- продемонстрировать МОТ законы, запрещающие принудительный труд в Беларуси, и то, как их применяют на практике;

- дать гарантии, что декрет «О тунеядцах» не будет на практике принуждать к труду без желания работника;

- гарантировать, что ЛТП не превратятся в лагеря с принуждением к бесплатному труду;

- обеспечить получение технической помощи от МОТ для независимых профсоюзов и правительства для предотвращения принудительного труда на практике.





Вот как это звучит у дипломатов:





- продолжить принятие всех мер для запрещения использования принудительного труда в полном соответствии с Конвенцией. 29 и воздерживаться от принятия законодательства, которое созвучно и может приводить к использованию принудительного труда;





- предоставить Комитету экспертов информацию, относящуюся к действию положений Президентского Декрета № 182, как в области права, так и на практике;





- предоставить Комитету экспертов информацию, подтверждающую замену Декрета № 3 Президентским Декретом № 1 , включая информацию, относящуюся к действию этого документа, как в области права, так и на практике;





- продолжать предоставлять информацию о реализации Закона № 104-3 на практике, включая число лиц, помещенных в ЛТП и обязанных работать, что является формой реабилитации;





- продолжать принимать техническую помощь для полного обеспечения соответствия Конвенции № 29 как в области права, так и на практике.





Комитет МОТ принял во внимание устное заявление представителя правительства Беларуси и последующее его обсуждение.





В дополнение к заключению Комитета от 2016 года и последовавшим действиям правительства Беларуси Комитет принял к сведению объяснения концептуальных изменений, внесенных в структуру декрета №3 от 2 апреля 2015 года декретом №1 от 25 января 2018 года, а также отмену декрета №9 от 07 декабря 2012 года декретом №182 от 27 мая 2018 года.





Однако Комитет с беспокойством указывает на возможные насильственные взыскания сумм от применения принудительного труда в результате действия других декретов, которые еще не были изменены.





Комитет МОТ призывает правительство Беларуси продолжать сотрудничать с МОТ с тем, чтобы добиваться запрета использования принудительного труда и информировать о принятых мерах на следующем (май — июнь 2019 года) заседании Комитета Экспертов.









Правительство Беларуси ничего не обещает





А правительство Беларуси дипломатично ничего не обещает (предыдущие рекомендации МОТ от 2014 года не были выполнены):





«Представитель правительства (министр труда и соцзащиты Ирина Костевич - прим. БП) указала на то, что ее правительство намерено действовать в соответствии с международными трудовыми нормами и направит дополнительную информацию в Комитет Экспертов с тем, чтобы способствовать лучшему пониманию мер, принимаемых для выполнения Конвенции. Она подчеркнула, что целью этих мер, принятых правительством, является борьба с определенными нежелательным явлениями как алкоголизм и наркомания посредством оказания помощи, реабилитации и предоставления услуг по защите детей».