Государственный завод производил лекарства в нестерильном помещении

Столичная милиция закончила расследование в отношении руководителя крупнейшего в Минске государственного фармацевтического завода. Что это за завод – неизвестно. Оказалось, что на предыдущем месте работы мужчина организовал изготовление медицинских изделий для крови и ее компонентов «немного» неправильно: на предприятии не было соответствующего оборудования, а производство велось в нестерильных помещениях. На заводе (тоже государственном, кстати) не было ни нужной документации, ни необходимого оборудования – в результате полученные лекарства не соответствовали показателю стерильности и другим требованиям. То есть их не то что употреблять нельзя – они опасны для здоровья и жизни.

Также при закупке товаров у иностранной компании директор нарушил законные процедуры. Все это вылилось в ущерб на сумму более 270 000 рублей (135 тысяч долларов). В отношении чиновника заведены уголовные дела за служебную халатность, злоупотребление властью или служебными полномочиями.

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