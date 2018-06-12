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Государственный завод производил лекарства в нестерильном помещении
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Столичная милиция
Также при закупке товаров у иностранной компании директор нарушил законные процедуры. Все это вылилось в ущерб на сумму более 270 000 рублей (135 тысяч долларов). В отношении чиновника заведены уголовные дела за служебную халатность, злоупотребление властью или служебными полномочиями.
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Столичная милиция закончила расследование в отношении руководителя крупнейшего в Минске государственного фармацевтического завода. Что это за завод –...
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