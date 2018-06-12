В Беларуси более тысячи студентов-платников захотели получить распределение

Игорь Карпенко отметил, что сейчас студенты, учась на платном отделении, могут претендовать на распределение и получить первый опыт работы. "У нас в этом году больше тысячи студентов-платников уже обратились с просьбой распределить их. Но у нас есть законодательная коллизия: на них не распространяется статус молодого специалиста в отличие от бюджетников. В новую редакцию Кодекса об образовании мы заложили норму, что, если студент-платник обращается в комиссию за распределением, на него тоже распространяется статус молодого специалиста со всеми вытекающими социальными гарантиями", - пояснил он.

По словам министра образования, платное образование в высшей школе Беларуси также является формой социальной защиты студента. "Выйти на рынок труда после школы и конкурировать на нем гораздо сложнее, чем после вуза. Во-вторых, сегодня платное образование в полном объеме не покрывает все затраты, которые требуются для подготовки специалиста, то есть, по сути, это является частичной оплатой образования. Кроме этого, есть система льготного кредита. Плюс к этому любой платник может прерывать образование, пойти поработать, перевестись на заочное - попробовать совмещать учебу и работу. Есть механизмы, которые позволяют это сделать", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Встреча министра образования со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте Беларуси прошла в форме диалога. Студенты задавали вопросы о плюсах магистранта перед бакалавром при устройстве на работу, интересовались любимым видом спорта министра, его воспоминаниями о студенческих годах. Кроме этого, присутствующие обсудили актуальные вопросы образования, молодежной политики и в целом жизнедеятельности студенческой молодежи.

Источник: БЕЛТА .