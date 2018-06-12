|
Полиция Москвы получила к ЧМ по футболу электромотоциклы "Иж" и новейшие электромобили "Овум"
Концерн «Калашников» передал дорожно-патрульной службе российской столицы 30 электромотоциклов «Иж Пульсар» и четыре электромобиля «Овум», которые будут задействованы во время предстоящего Чемпионата мира по футболу.
О некоторых технических характеристиках мотоцикла «Иж» AUTO.TUT.BY уже
Одновременно в российском концерне обнародовали некоторые подробности своей доселе пока еще невиданной новинки — электромобиля «Овум», который также скоро можно будет увидеть на московских улицах. Сообщается, что электрокар имеет модульную конструкцию с возможностью варьирования количества пассажирских мест в зависимости от требований различных городских служб. Электромотор мощностью 15 кВт позволяет электромобилю массой в полтонны разгоняться до 80 км/ч при запасе хода в 150 км.
После эксплуатации в реальных условиях мотоциклы и электрокары возвратят обратно «Калашникову» — доводку техники россияне продолжат еще примерно год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После эксплуатации в реальных условиях мотоциклы и электрокары возвратят обратно "Калашникову" - доводку техники россияне продолжат еще примерно год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)