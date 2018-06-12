Концерн «Калашников» передал дорожно-патрульной службе российской столицы 30 электромотоциклов «Иж Пульсар» и четыре электромобиля «Овум», которые будут задействованы во время предстоящего Чемпионата мира по футболу.





О некоторых технических характеристиках мотоцикла «Иж» AUTO.TUT.BY уже сообщал — в России ОТТС серийный байк получил в конце мая. Но теперь стало известно, что «Пульсар» способен развить максимальную скорость 100 км/ч при запасе хода до 150 км. При зарядке электродвигатель мощностью 15 кВт потребляет 10 кВт/час энергии, а разработчики при этом особо подчеркивают, что использование электромотоцикла в среднем окажется в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов с бензиновым двигателем.





Одновременно в российском концерне обнародовали некоторые подробности своей доселе пока еще невиданной новинки — электромобиля «Овум», который также скоро можно будет увидеть на московских улицах. Сообщается, что электрокар имеет модульную конструкцию с возможностью варьирования количества пассажирских мест в зависимости от требований различных городских служб. Электромотор мощностью 15 кВт позволяет электромобилю массой в полтонны разгоняться до 80 км/ч при запасе хода в 150 км.





После эксплуатации в реальных условиях мотоциклы и электрокары возвратят обратно «Калашникову» — доводку техники россияне продолжат еще примерно год.