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Полиция Москвы получила к ЧМ по футболу электромотоциклы "Иж" и новейшие электромобили "Овум"

13.06.2018 17:50 — Разное | Tut.by  
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Концерн «Калашников» передал дорожно-патрульной службе российской столицы 30 электромотоциклов «Иж Пульсар» и четыре электромобиля «Овум», которые будут задействованы во время предстоящего Чемпионата мира по футболу.


О некоторых технических характеристиках мотоцикла «Иж» AUTO.TUT.BY уже сообщал — в России ОТТС серийный байк получил в конце мая. Но теперь стало известно, что «Пульсар» способен развить максимальную скорость 100 км/ч при запасе хода до 150 км. При зарядке электродвигатель мощностью 15 кВт потребляет 10 кВт/час энергии, а разработчики при этом особо подчеркивают, что использование электромотоцикла в среднем окажется в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов с бензиновым двигателем.


Одновременно в российском концерне обнародовали некоторые подробности своей доселе пока еще невиданной новинки — электромобиля «Овум», который также скоро можно будет увидеть на московских улицах. Сообщается, что электрокар имеет модульную конструкцию с возможностью варьирования количества пассажирских мест в зависимости от требований различных городских служб. Электромотор мощностью 15 кВт позволяет электромобилю массой в полтонны разгоняться до 80 км/ч при запасе хода в 150 км.


После эксплуатации в реальных условиях мотоциклы и электрокары возвратят обратно «Калашникову» — доводку техники россияне продолжат еще примерно год.

 
 
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После эксплуатации в реальных условиях мотоциклы и электрокары возвратят обратно "Калашникову" - доводку техники россияне продолжат еще примерно год.
 
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