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Владимир Игнатик завершил выступление на теннисном турнире в Алматы
Белорусский теннисист Владимир Игнатик не смог выйти в четвертьфинал турнира в казахстанском Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем матче 1/8 финала Владимир Игнатик, занимающий 213-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах испанцу Энрике Лопесу-Пересу, у которого 208-я позиция в рейтинге АТР — 3:6, 0:6.
В первом раунде Владимир Игнатик переиграл индийского теннисиста Сумита Нагала (234) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.
Сегодня вечером белорусские теннисисты сыграют еще на двух турнирах: Арина Соболенко, Александра Саснович и Андрей Василевский выйдут на корты голландского Хертогенбосха, а Максим Мирный начнет выступление в немецком Штутгарте.
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Белорусский теннисист Владимир Игнатик не смог выйти в четвертьфинал турнира в казахстанском Алматы.
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