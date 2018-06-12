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Американцам посоветовали ехать в Россию без смартфонов

13.06.2018 17:45 — Разное | Tut.by  
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Американцам, которые едут в Россию на чемпионат мира по футболу, не следует брать с собой электронные устройства. Такой совет дал Уильям Эванина, агент ФБР и глава Национального центра контрразведки и безопасности США. Его заявление опубликовало агентство Reuters.


Изображение: service-ouwale.fr

Высокопоставленный офицер считает, что гаджеты могут быть взломаны преступниками или российским правительством.

«Если вы планируете взять с собой смартфон, ноутбук или другое электронное устройство, любые данные с них (особенно ваша личная информация) могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам, — пишет он. — Наибольшему риску подвергаются должностные лица корпораций и правительственные чиновники. Но не думайте, что вы недостаточно значительны, чтобы быть целью».

«Если вы можете обойтись без устройства, не берите его, — рекомендует Эванина. — Если оно вам нужно, возьмите не то устройство, которым пользуетесь обычно, и доставайте аккумулятор, когда оно не используется».

Другой американский чиновник на условиях анонимности сказал Reuters, что британские агентства безопасности дали похожие советы британским болельщикам и футболистам.

Частный эксперт по кибербезопасности Патрик Уордл отметил, что это действительно хороший совет. Сам он во время поездок в Россию обычно берет с собой одноразовые телефоны, взлом которых не даст никакой ценной информации.

Похожие предупреждения американские агентства выпускали и перед другими крупными международными спортивными событиями — например, перед Олимпийскими играми в Сеуле.

Вот несколько недорогих телефонов-«звонилок», доступных в продаже:

 
 
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Высокопоставленный офицер считает, что гаджеты могут быть взломаны преступниками или российским правительством.
 
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