Американцам посоветовали ехать в Россию без смартфонов

Американцам, которые едут в Россию на чемпионат мира по футболу, не следует брать с собой электронные устройства. Такой совет дал Уильям Эванина, агент ФБР и глава Национального центра контрразведки и безопасности США. Его заявление опубликовало агентство Reuters .



Изображение: service-ouwale.fr

Высокопоставленный офицер считает, что гаджеты могут быть взломаны преступниками или российским правительством.

«Если вы планируете взять с собой смартфон, ноутбук или другое электронное устройство, любые данные с них (особенно ваша личная информация) могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам, — пишет он. — Наибольшему риску подвергаются должностные лица корпораций и правительственные чиновники. Но не думайте, что вы недостаточно значительны, чтобы быть целью».

«Если вы можете обойтись без устройства, не берите его, — рекомендует Эванина. — Если оно вам нужно, возьмите не то устройство, которым пользуетесь обычно, и доставайте аккумулятор, когда оно не используется».

Другой американский чиновник на условиях анонимности сказал Reuters, что британские агентства безопасности дали похожие советы британским болельщикам и футболистам.

Частный эксперт по кибербезопасности Патрик Уордл отметил, что это действительно хороший совет. Сам он во время поездок в Россию обычно берет с собой одноразовые телефоны, взлом которых не даст никакой ценной информации.

Похожие предупреждения американские агентства выпускали и перед другими крупными международными спортивными событиями — например, перед Олимпийскими играми в Сеуле.

Вот несколько недорогих телефонов-«звонилок», доступных в продаже: