Владислава Суркова не назначили послом России в Беларуси





Президент Россию Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова помощником главы государства.

Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля, пишет nn.by.

В то же время, сфера ответственности Суркова на этом посту не указана.

Напомним, ранее журналисты российского телеграм-канала Незыгарь предположили, что следующим послом России в Беларуси, вероятно, будет Владислав Сурков.

Напомним, нынешний российский посол в Беларуси Александр Суриков занимает эту должность с февраля 2006 года.