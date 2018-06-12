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Владислава Суркова не назначили послом России в Беларуси
13.06.2018 17:54 — Разное | Ежедневник
Президент Россию Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова помощником главы государства.
Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля, пишет nn.by.
В то же время, сфера ответственности Суркова на этом посту не указана.
Напомним, ранее журналисты российского телеграм-канала Незыгарь предположили, что следующим послом России в Беларуси, вероятно, будет Владислав Сурков.
Напомним, нынешний российский посол в Беларуси Александр Суриков занимает эту должность с февраля 2006 года.
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Президент Россию Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова помощником главы государства.
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