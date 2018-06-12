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Прогноз погоды на 14 июня

13.06.2018 18:10 — Разное | ОНТ  
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Западная Европа в осаде циклонов. Мощные ливни с градом прошли в Германии, Италии, Франции, Словакии и Венгрии. В Украине устраняют последствия разгула стихии, накануне там было обесточено почти 240 населённых пунктов. У нас по-прежнему спокойно, тепло и сухо. Кратковременные дожди прошли лишь в отдельных районах.

В четверг погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. С пятницы и до конца недели Беларусь окажется в зоне влияния тёплых и неустойчивых воздушных масс. Будет довольно жарко.

14 июня ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах – порывистый. Ночь будет тёплой +8..+14°C. Днём столбики термометров поднимутся до отметки +18..+24°C, по югу страны воздух прогреется до +28°C. В столице ожидается +20..+22°C. Атмосферное давление будет расти.

В последний рабочий день уходящей недели в отдельных районах также возможны грозовые дожди. Но этого мало, чтобы восполнить дефицит влаги. Слишком затянулся засушливый период. Высокие температуры – днём до +28°C – сохранятся до конца недели.

Впрочем, аномальной такую погоду назвать нельзя. Самым жарким за период метеонаблюдений был этот день в 1972-ом. В Гродно синоптики зафиксировали +34°C. Довольно свежо и прохладно было два года назад в Брестской области – +1°C. А самый сильный ливень накрыл в этот день Гомель в 1954 году. Тогда за несколько часов выпала почти месячная норма осадков.

В народном календаре сегодня – Еремей Распрягальник. К этому времени все посевные работы были завершены, и крестьяне распрягали лошадей. Кстати, дождь 13 июня сулил бедный урожай. Туманное утро – к грибному лету. А чем больше росы вечером, тем жарче будет следующий день. 

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В четверг погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. С пятницы и до конца недели Беларусь окажется в зоне влияния тёплых и неустойчивых...
 
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