​Упавший в Китае метеорит сформировался раньше Солнца

Метеорит, упавший в юго-западной провинции Китая Юньнань 1 июня, был сформирован 4,5 млрд лет назад, до того как Солнце родилось из туманности, заявили учёные обсерватории Цзыцзиньшань Китайской академии наук.

Исследователи обсерватории изучили метеорит и сделали вывод, что он прибыл из Пояса астероидов, который расположен между орбитами Марса и Юпитера. Оказалось, что метеорит имеет большую научную ценность, так как не был загрязнён и хранит секреты астероидов Солнечной системы.

Планируется, что в скором времени небесное тело получит имя и сможет занять достойное место в коллекции имеющихся астероидов Солнечной системы.

Тем временем, местные жители находят остатки метеорита в той местности, где он упал.