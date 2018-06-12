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Упавший в Китае метеорит сформировался раньше Солнца
Метеорит, упавший в юго-западной провинции Китая Юньнань 1 июня, был сформирован 4,5 млрд лет назад, до того как Солнце родилось из туманности, заявили учёные обсерватории Цзыцзиньшань Китайской академии наук.
Исследователи обсерватории изучили метеорит и сделали вывод, что он прибыл из Пояса астероидов, который расположен между орбитами Марса и Юпитера. Оказалось, что метеорит имеет большую научную ценность, так как не был загрязнён и хранит секреты астероидов Солнечной системы.
Планируется, что в скором времени небесное тело получит имя и сможет занять достойное место в коллекции имеющихся астероидов Солнечной системы.
Тем временем, местные жители находят остатки метеорита в той местности, где он упал.
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Метеорит, упавший в юго-западной провинции Китая Юньнань 1 июня, был сформирован 4,5 млрд лет назад, до того как Солнце родилось из туманности, заявили учёные...
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