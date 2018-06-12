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Доходы белорусов за май не будут индексироваться
По информации Белстат, индекс потребительских цен за май 2018 г. к апрелю 2018 г. составил 99,7%.
Индекс потребительских цен за май 2018 г. не превысил пятипроцентного порога:
В Беларуси с 1 января этого года уровень минимальной зарплаты установлен на уровне в 305 белорусских рублей. В апреле номинальная средняя зарплата белорусов оказалась у отметки в 921 белорусский рубль.
Согласно официальным данным Национального статистического комитета, если суммировать работников, получающих доход ежемесячно в размере 200 рублей, и тех, кто получает 400 рублей (но не выше), то выйдет, что их 48,1% от всех получающих доход белорусов.
По данным Белстат, количество белорусов, которые имеют доход ниже бюджета прожиточного минимума, установленного в нашей стране, составляет всего 5,9% от всего населения.
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Согласно законодательству, индексация производится, когда индекс потребительских цен превышает на 5% уровень доходов при предыдущем их пересмотре.
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