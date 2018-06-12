Доходы белорусов за май не будут индексироваться

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По информации Белстат, индекс потребительских цен за май 2018 г. к апрелю 2018 г. составил 99,7%.

Индекс потребительских цен за май 2018 г. не превысил пятипроцентного порога:

к январю 2018 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета;

гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета; к марту 2018 г. – месяцу пересмотра денежных доходов, получаемых из бюджетных источников , устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;

, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций; к месяцам пересмотра заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений.

В Беларуси с 1 января этого года уровень минимальной зарплаты установлен на уровне в 305 белорусских рублей. В апреле номинальная средняя зарплата белорусов оказалась у отметки в 921 белорусский рубль.

Согласно официальным данным Национального статистического комитета, если суммировать работников, получающих доход ежемесячно в размере 200 рублей, и тех, кто получает 400 рублей (но не выше), то выйдет, что их 48,1% от всех получающих доход белорусов.

По данным Белстат, количество белорусов, которые имеют доход ниже бюджета прожиточного минимума, установленного в нашей стране, составляет всего 5,9% от всего населения.