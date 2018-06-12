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За выращивание дикого мака жителям Мядельского района грозит штраф до 500 рублей
Новости Беларуси. В Мядельском районе нашли дикорастущий мак. Целый гектар ненужного растения уничтожили вблизи деревни у побережья озера Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В выращивании подозревают двух местных жителей. В ходе проверки правоохранители обнаружили еще два случая посадки мака на огородах.
В отношении хозяев участков начали административные процессы. Напомним, за выращивание мака грозит штраф до 500 рублей.
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Новости Беларуси. В Мядельском районе нашли дикорастущий мак. Целый гектар ненужного растения уничтожили вблизи деревни у побережья озера Нарочь, сообщили в...
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