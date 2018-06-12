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Недетская смекалка и эрудиция. Школьники из Червеня заняли первое место на республиканском конкурсе «Что? Где? Когда?»

13.06.2018 18:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Не тратили времени зря и червенские школьники. Они заняли первое место на республиканском интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Недетская смекалка и эрудиция. Школьники из Червеня заняли первое место на республиканском конкурсе «Что? Где? Когда?»

На битве умов семиклассники продемонстрировали недетские смекалку и эрудицию. Как результат – команда обогнала 57 конкурентов со всех уголков Беларуси.

Недетская смекалка и эрудиция. Школьники из Червеня заняли первое место на республиканском конкурсе «Что? Где? Когда?»

Павел Барбук, учащийся средней школы №4 Червеня, капитан команды «Поддонная лодка»:
Турниры делятся на разные группы. Мы играли в категории «Дети». В 2018 году побывали на республиканских турнирах, на областной попасть не удалось, а районные проходят постоянно, и мы в них участвуем.

Круглый год мы посещали тренировки. Которые проходили в нашей школе, мы получали более общие знания. Так же, на досуге, мы можем читать классические книги, смотреть фильмы, слушать музыку.

Недетская смекалка и эрудиция. Школьники из Червеня заняли первое место на республиканском конкурсе «Что? Где? Когда?»

Профессионально тренировать интеллект школьники начали еще в 2017 году. Теперь «Поддонная лодка» - а именно так называется команда - планирует продолжать плавание в открытом море знаний и готовиться к новым турнирам.

Недетская смекалка и эрудиция. Школьники из Червеня заняли первое место на республиканском конкурсе «Что? Где? Когда?»

Недетская смекалка и эрудиция. Школьники из Червеня заняли первое место на республиканском конкурсе «Что? Где? Когда?»

Недетская смекалка и эрудиция. Школьники из Червеня заняли первое место на республиканском конкурсе «Что? Где? Когда?»

 
 
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Новости Беларуси. Не тратили времени зря и червенские школьники. Они заняли первое место на республиканском интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?», сообщили...
 
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