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За сутки до старта ЧМ уволен главный тренер сборной Испании

13.06.2018 18:01 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. Сборная Испании уволила главного тренера за день до начала футбольного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хулен Лопетеги второй день кряду становится главным ньюсмейкером. 12 июня испанский специалист подписал контракт с мадридским «Реалом», а уже 13 это стало причиной расторжения соглашения с национальной сборной. Руководство испанского футбола посчитало действия Лопетеги неприемлемыми и вынужденно пошла на рискованный шаг.

За сутки до старта ЧМ уволен главный тренер сборной Испании

Луис Рубиалес, президент Королевской испанской федерации футбола:
Мы обязаны расстаться сейчас, сборная – это команда всей страны, и тренер сборной работает в федерации. Переговоры с «Реалом» проводились без нашего ведома. В данном случае важна форма поведения. Он не может так поступать и сообщать обо всем так поздно. Нельзя это делать за пять минут до появления официального заявления. Это очень сложный день. Мы работаем над заменой тренера.

 
 
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Новости Испании. Сборная Испании уволила главного тренера за день до начала футбольного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хулен Лопетеги второй...
 
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