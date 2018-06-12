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За сутки до старта ЧМ уволен главный тренер сборной Испании
Новости Испании. Сборная Испании уволила главного тренера за день до начала футбольного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хулен Лопетеги второй день кряду становится главным ньюсмейкером. 12 июня испанский специалист подписал контракт с мадридским «Реалом», а уже 13 это стало причиной расторжения соглашения с национальной сборной. Руководство испанского футбола посчитало действия Лопетеги неприемлемыми и вынужденно пошла на рискованный шаг.
Луис Рубиалес, президент Королевской испанской федерации футбола:
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Новости Испании. Сборная Испании уволила главного тренера за день до начала футбольного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хулен Лопетеги второй...
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