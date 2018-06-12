За сутки до старта ЧМ уволен главный тренер сборной Испании

Новости Испании. Сборная Испании уволила главного тренера за день до начала футбольного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хулен Лопетеги второй день кряду становится главным ньюсмейкером. 12 июня испанский специалист подписал контракт с мадридским «Реалом», а уже 13 это стало причиной расторжения соглашения с национальной сборной. Руководство испанского футбола посчитало действия Лопетеги неприемлемыми и вынужденно пошла на рискованный шаг.





Луис Рубиалес, президент Королевской испанской федерации футбола:

Мы обязаны расстаться сейчас, сборная – это команда всей страны, и тренер сборной работает в федерации. Переговоры с «Реалом» проводились без нашего ведома. В данном случае важна форма поведения. Он не может так поступать и сообщать обо всем так поздно. Нельзя это делать за пять минут до появления официального заявления. Это очень сложный день. Мы работаем над заменой тренера.