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«Требуем, хотя бы, сутки не курить»: психотерапевт о том, как бросить

13.06.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Среди пагубных привычек есть такие, к которым в обществе относятся со снисхождением. Если алкоголик вызывает всеобщее осуждение, что человек с сигаретой никого не удивляет. А между тем, согласно медицинской статистике, 7 миллионов человек ежегодно умирают из-за употребления табака.   

Сергей Лазарев, врач-психотерапевт высшей квалификационной категории:
Я хотел бы отметить одну такую вещь. Что и табак, и алкоголь, и другие психоактивные вещества, и адреналиновые формы поведения – они не являются физиологичными по одной причине – они являются средством снятия напряжения. Они сами по себе, конечно, могут в какой-то степени помочь человеку, но каждый человек должен искать ответы внутри себя.

Без помощи костылей, суррогатов и каких-то дополнительных средств.

«Требуем, хотя бы, сутки не курить»: психотерапевт о том, как бросить

О вреде курения нам говорят с детства, но когда так много курящих вокруг – сложно принять на веру, что табак – это, действительно, яд. В медицинском центре «Исцеление», где с зависимостями, в том числе, табачной, работают уже много лет, отлично понимают механизмы, которые заставляют человека браться за сигарету.

Сергей Лазарев:
Задача подсознания – защитить нас. Если человек сталкивается с хроническим напряжением, то это напряжение разрушительно для человека. Потому что оно приводит к повышению давления, параметров физических. Значит, на этом уровне любое средство может быть полезно. Но когда это средство начинает превращаться в угрозу для жизни – то его нужно что?

Заменить!

Казалось бы: немного силы воли, и избавиться от пагубной привычки проще простого. На самом деле, очень немногим удается самостоятельно распрощаться с ней навсегда. И здесь на помощь приходят специалисты.

«Требуем, хотя бы, сутки не курить»: психотерапевт о том, как бросить

Сергей Лазарев:
Наша методика – я её представляю себе, как систему. И она построена, в первую очередь, на рацио – рациональной психотерапии. Моя задача – объяснить человеку – почему, будучи курильщиком много лет, он должен найти другой способ снятия напряжения.

А найти этот самый другой способ – жизненно необходимо. Уже, хотя бы, потому, что список заболеваний, которые вызывает курение – огромен.

Сергей Лазарев:
К нам приходят именно те люди, которым он мешает. По ряду качеств. Это – кашель, это – одышка. Это – мокрота. Если мы говорим о технологии, то мы требуем, хотя бы, сутки не курить. Тем самым человек символически демонстрирует своё согласие, готовность отказаться. И после этого мы проделываем с ним определённые действия.

Эта программа фактически пытается достучаться до подсознания. 

И когда это удаётся, то человек внутри себя приходит к пониманию и решению, что это ему не нужно.

Решились? Тогда не стоит откладывать следующий шаг! Двери медицинского центра «Исцеление» открыты для каждого, кто серьёзно решил распрощаться со своей зависимостью.

 
 
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Среди пагубных привычек есть такие, к которым в обществе относятся со снисхождением. Если алкоголик вызывает всеобщее осуждение, что человек с сигаретой никого не...
 
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