|
«Требуем, хотя бы, сутки не курить»: психотерапевт о том, как бросить
Среди пагубных привычек есть такие, к которым в обществе относятся со снисхождением. Если алкоголик вызывает всеобщее осуждение, что человек с сигаретой никого не удивляет. А между тем, согласно медицинской статистике, 7 миллионов человек ежегодно умирают из-за употребления табака.
Сергей Лазарев, врач-психотерапевт высшей квалификационной категории:
О вреде курения нам говорят с детства, но когда так много курящих вокруг – сложно принять на веру, что табак – это, действительно, яд. В медицинском центре «Исцеление», где с зависимостями, в том числе, табачной, работают уже много лет, отлично понимают механизмы, которые заставляют человека браться за сигарету.
Сергей Лазарев:
Казалось бы: немного силы воли, и избавиться от пагубной привычки проще простого. На самом деле, очень немногим удается самостоятельно распрощаться с ней навсегда. И здесь на помощь приходят специалисты.
Сергей Лазарев:
А найти этот самый другой способ – жизненно необходимо. Уже, хотя бы, потому, что список заболеваний, которые вызывает курение – огромен.
Сергей Лазарев:
И когда это удаётся, то человек внутри себя приходит к пониманию и решению, что это ему не нужно.
Решились? Тогда не стоит откладывать следующий шаг! Двери медицинского центра «Исцеление» открыты для каждого, кто серьёзно решил распрощаться со своей зависимостью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди пагубных привычек есть такие, к которым в обществе относятся со снисхождением. Если алкоголик вызывает всеобщее осуждение, что человек с сигаретой никого не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)