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Доллар подскочил на фоне падения российского рубля

13.06.2018 17:58 — Разное | Партизан  
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Доллар на торгах 13 июня подорожал до максимума с начала месяца, российский рубль завершил торги на минимуме за 6 недель

По результатам торгов на бирже курс доллара 13 июня поднялся на 0,0074 рубля до 2,0103 BYN/USD. 

Курс евро снизился всего на 0,0005 рубля до 2,3617 BYN/EUR и покинул максимум за последние 27 дней, на котором оказался накануне. 

Курс российского рубля упал на 0,0057 рубля до 3,1882 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 42 дня. С начала июня рубль РФ подешевел уже на 0,0540 рубля (-1,67%).

 

Россия

Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на завтра на 0,77 рубля до 63,1164 USD/RUB и официальный курс евро на завтра на 0,77 рубля до 74,1365 EUR/RUB. 

 
 
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Доллар на торгах 13 июня подорожал до максимума с начала месяца, российский рубль завершил торги на минимуме за 6 недель
 
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