Доллар подскочил на фоне падения российского рубля

По результатам торгов на бирже курс доллара 13 июня поднялся на 0,0074 рубля до 2,0103 BYN/USD.





Курс евро снизился всего на 0,0005 рубля до 2,3617 BYN/EUR и покинул максимум за последние 27 дней, на котором оказался накануне.





Курс российского рубля упал на 0,0057 рубля до 3,1882 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 42 дня. С начала июня рубль РФ подешевел уже на 0,0540 рубля (-1,67%).









Россия





Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на завтра на 0,77 рубля до 63,1164 USD/RUB и официальный курс евро на завтра на 0,77 рубля до 74,1365 EUR/RUB.