После кризиса белорусы вывели из банков более $1 млрд валютных вкладов

banki24.by На 1 мая 2018 года срочные валютные депозиты физлиц в банках Беларуси составили 6 418 млн USD. Снижение объема вкладов с начала года оказалось равно 4,1%, пишет





Аналогичным образом валютные депозиты изымались из банковской системы и в 2015—2016 гг. За 4 месяца 2016-го население вывело из банков 3,2% срочных вкладов, за такой же период 2017-го — 2,1%. В денежном выражении потери белорусских банков были следующими: за январь—апрель 2015 года — 245,6 млн USD, за тот же период 2016-го — 146,2 млн USD, за 4 месяца 2018-го — 271,9 млн USD.





Логика процесса проста: люди находят все меньше причин держать валюту в банках, когда проценты по вкладам мизерны, а по депозитам короче 2-летних еще и взимается подоходный налог. Непрерывное сокращение валютных вкладов физлиц длится с августа 2017 года. А если исключить из рассмотрения фактор капитализации процентов, то изъятие валюты из системы идет 30 месяцев подряд.





За 40 месяцев после кризиса декабря 2014 года банковская система потеряла 1,1 млрд USD, а за 30 месяцев постоянного падения суммы вкладов — 1,4 млрд USD. Деньги были потрачены населением на поддержание уровня потребления.









Изменения в поведении вкладчиков также были вызваны решениями Нацбанка. НБРБ последовательно поднимал норматив отчислений в обязательные резервы от средств, привлекаемых в валюте. В итоге с 1 января в Беларуси действует рекордный норматив — 17%. Эту долю от привлеченных валютных пассивов банки замораживают на счетах регулятора и не могут задействовать в своей деятельности.





Банки в ответ на действия НБРБ и ради снижения своих расходов идут на урезание ставок по валютным депозитам. Вкладчикам это конечно не нравится, и они забирают средства из банковской системы. Зато Нацбанк Беларуси достигает поставленных целей: медленно, но верно продвигается дедолларизация.





Дедолларизация помогает Нацбанку эффективнее доносить импульсы от изменения ставки рефинансирования сначала на межбанк, а затем и на кредитно-депозитный рынок. Динамика ставок по кредитам и депозитам для населения и предприятий становится более предсказуемой и менее волатильной.





К 1 мая 2018 года 70% рынка срочных валютных депозитов физлиц контролировали всего 3 банка — Беларусбанк (46%), Белагропромбанк (18,2%) и БПС-Сбербанк (5,8%). Соответственно, на долю остальных банков приходилось лишь 30% вкладов граждан.





В 2018 году основные потери валютных вкладов населения несет Белагропромбанк — минус 123,9 млн USD. За январь—апрель сумма депозитов в Беларусбанке подросла — на 12,7 млн USD. Из банков за пределами топ-тройки физлица забрали 150,5 млн USD.