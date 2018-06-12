baj.by . В противном случае угрожают «прекратить какое бы то ни было сотрудничество с телеканалом «Белсат», а журналисты телеканала больше не получат аккредитацию ни на одно наше мероприятие», сообщает





Об этом говорится в официальном письме руководителя экспертной инициативы «Минский диалог» Евгения Прейгермана на имя руководителя «Белсата» Агнешки Ромашевской-Гузы.





Организатором форума является экспертная инициатива «Минский диалог».





«По состоянию на 11 июня на телеканале вышло более 10 материалов, которые освещали работу форума или использовали записанные на форуме интервью с его участниками. При этом некоторые из этих материалов не содержат ссылки на форум. (…) В общей сложности при ознакомлении с посвященными форуму материалами «Белсата» трудно не заметить тенденциозность редакционной политики», — говорится в письме, адресованном руководитю телеканала Агнешке Ромашевской-Гузы.





«У нас остается надежда, что упомянутые и другие материалы отражают непрофессионализм и тенденциозность отдельных журналистов и редакторов «Белсат», но не позицию руководства телеканала. Поэтому мы обращаемся к Вам с предложением сделать официальное заявление с извинениями в адрес организаторов и партнеров Форума «Минского диалога» за необъективное и нечестное освещение мероприятий.





Если до 25 июня 2018 г. в эфире и на сайте телеканала «Белсат» такое заявление не будет сделано, мы будем считать, что руководство телеканала официально подписывается под всеми словами своих журналистов.





В таком случае «Минский диалог» со своей стороны будет вынужден полностью прекратить какое бы то ни было сотрудничество с телеканалом «Белсат», а журналисты телеканала больше не получат аккредитацию ни на одно наше мероприятие».





Это письмо было отправлено на адрес одного из сотрудников телеканала «Белсат» и в адрес Белорусской ассоциации журналистов.









Алексей Минченок, официальный представитель Belsat TV в Беларуси, подчеркивает, что организаторы Форума изначально были негативно настроены к журналистам «Белсата»:





«Прейгерман, видимо, решил, что лучшая стратегия обороны — это нападение. Мы до сих пор не получили от него объяснений в связи с отказом в аккредитации журналистов «Белсата» для работы на «Минском диалоге».





Руководитель Форума утверждает, что накануне мероприятия он направил каналу письмо, в котором разрешил аккредитовать наших журналистов для работы на «Минском диалоге», а также говорит, что организаторы приложили все усилия, чтобы наши коллеги могли полноценно работать в отеле «Mariott».





Во-первых, ни я, представитель «Белсата» в Беларуси, ни кто-либо из дирекции канала, этого письма не получал. Во-вторых, решение об аккредитации наших журналистов на «Минский диалог» было принято Евгением Прейгерманом только после вмешательства заместителя председателя БАЖ Бориса Горецкого и представителей дипломатического корпуса.





До этого, за день до окончания процедуры аккредитации, в работе на форуме нам было отказано без объяснения причин. На мои многочисленные звонки Евгений Прейгерман не отвечал, другие представители дирекции «Минского диалога» помочь в решении проблемы не смогли».





«Директор просила передать, что ответ на свое письмо Евгений Прейгерман получит в установленный им срок. Добавлю также, что с упомянутыми претензиями к нашим журналистам мы не согласны», — заявил Минченок.





23-25 мая 2018 г. состоялся первый Форум «Минского диалога», который собрал в беларуской столице около 500 участников из 59 стран. Среди них — представители аналитических центров и академических учреждений из стран ЕС, России, США, стран «Восточного партнерства», Китая и других стран.