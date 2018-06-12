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Неужели?! Сроки отключения горячей воды могут сократить до пяти дней

13.06.2018 17:10 — Разное | Партизан  
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси совместно с теплоснабжающими организациями рассматривает возможность сокращения сроков планового отключения горячего водоснабжения для потребителей.

Отключение проводится ежегодно в летний период и длится в среднем 14 дней. Об этом сообщил 13 июня начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ профильного ведомства Геннадий Акстилович, пишет mlyn.by

"Мы проводим соответствующую работу, чтобы эти сроки были сокращены в перспективе до одной недели и даже до пяти дней. Такие возможности у нас есть", — сказал представитель министерства ЖКХ.

Приоритет при подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019 гг. отдается испытаниям, реконструкции и ремонту тепловых, водопроводных и канализационных сетей, котельного оборудования.

По состоянию на 6 июня 2018 года в целом по отрасли заменено 6 неэкономичных котлов (6% от плана 94 шт.) и 123,2 км тепловых сетей (18% от плана 678,8 км), заготовлено 825 тыс. куб. метров древесного топлива (46% от запланированного). Кроме того, выполнены профилактические ремонты систем отопления 12 167 жилых домов (30% от плана).

"Подготовка объектов к работе в осенне-зимний период ведется на уровне прошлого года и будет завершена в сроки, установленные правительством. Паспорта готовности потребителей тепловой энергии планируется выдать до 30 сентября 2018-го", — констатировал Геннадий Акстилович.




А теперь вот выясняется, что, оказывается, можно, и, видимо, не так уж и дорого.


 
 
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси совместно с теплоснабжающими организациями рассматривает возможность сокращения сроков планового...
 
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