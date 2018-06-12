Голливудских звёзд эвакуируют из Беверли-Хиллз

С серьёзным пожаром ведут борьбу в Беверли-Хиллз. Под угрозой оказалась элитная недвижимость, а также жители, где каждый второй – звезда мирового уровня. 80 домов эвакуируют.

Причина возгорания не установлена. Предварительно, кто-то поджёг растворитель. Огонь останавливают не только с земли, но и с воздуха. Пламя неумолимо приближается к зданиям, цена самого скромного – несколько миллионов долларов.