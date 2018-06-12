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Что нужно знать об открытии пекарни, кофейни, кондитерской
13.06.2018 18:12 — Разное | ProBusiness
Кофейня, кондитерская, пекарня — на сегодня это одни из самых популярных видов бизнеса. Многие начинающие (и не только) предприниматели пробуют себя в этих сегментах. И это действительно очень маржинальный бизнес. Но и подводных камней в нем много. Что учесть, если вы задумались об открытии своего заведения, как правильно выбрать локацию, помещение, оборудование, и сколько все это может стоить – кондитерская онлайн-школа
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Кофейня, кондитерская, пекарня - на сегодня это одни из самых популярных видов бизнеса. Многие начинающие (и не только) предприниматели пробуют себя в этих...
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