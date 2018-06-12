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В Лиде в рамках дня города в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER»

13.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Лиде в рамках дня города в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER»

8 сентября город, дышащий средневековой культурой и историей пивоварения, отпразднует свое 695-летие. Переплетутся древность и день сегодняшний, зазвучат средневековая музыка и современные ритмы. 

Столица пивоварения Беларуси предложит жителям города и своим многочисленным гостям туристические маршруты, раскрывающие богатую историю края и его современный колорит. Желающие узнать, как начиналось знаменитое лидское броварство, смогут посетить бесплатные экскурсии в ОАО «Лидское пиво». 

Как и в минувшие года, историческая часть Лиды вокруг замка Гедимина превратится в фестивальное поле: планируются огромный фудкорт, «Город мастеров», детская площадка, аттракционы, уличные перформансы, исторический интерактивный квест и многие другие активации. В самом замке прогремит знаменитый рыцарский турнир «Меч Лидского замка». 

В Лиде в рамках дня города в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER»

Познавательную и гастрономическую часть праздника дополнит феерическая культурная программа. В этом году через сайт lidbeer.by любой талантливый музыкант или коллектив, мастер ручных изделий и представитель фудкорта сможет подать заявку на участие в фестивале или стать соорганизатором праздника (заявки принимаются с 18 июня по 6 июля, голосование начнется 9 июля и завершится 31 июля). Победитель в голосовании среди молодых белорусских коллективов получит возможность открыть главную сцену LIDBEER-2019. 

Выступления молодых белорусских групп плавно перетекут в крутой гала — концерт с участием популярных рок-коллективов Беларуси, России и Украины. На одной сцене выступят ЧуVство Полета, Nizkiz, AnimalДжаZ, Воплі Відоплясова. Кульминацией станет выступление группировки «Ленинград». 

В Лиде в рамках дня города в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER»

Теплой атмосфере будет способствовать и одно из главных нововведений прошлогоднего open-air: LIDBEER-2018 продолжит говорить на белорусском языке. 

В Лиде в рамках дня города в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER»

 
Алла БИБИКОВА
http://grodnonews.by/
 
 
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8 сентября город, дышащий средневековой культурой и историей пивоварения, отпразднует свое 695-летие. Переплетутся древность и день сегодняшний, зазвучат...
 
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