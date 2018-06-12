В Лиде в рамках дня города в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER»

Как и в минувшие года, историческая часть Лиды вокруг замка Гедимина превратится в фестивальное поле: планируются огромный фудкорт, «Город мастеров», детская площадка, аттракционы, уличные перформансы, исторический интерактивный квест и многие другие активации. В самом замке прогремит знаменитый рыцарский турнир «Меч Лидского замка».





Познавательную и гастрономическую часть праздника дополнит феерическая культурная программа. В этом году через сайт lidbeer.by любой талантливый музыкант или коллектив, мастер ручных изделий и представитель фудкорта сможет подать заявку на участие в фестивале или стать соорганизатором праздника (заявки принимаются с 18 июня по 6 июля, голосование начнется 9 июля и завершится 31 июля). Победитель в голосовании среди молодых белорусских коллективов получит возможность открыть главную сцену LIDBEER-2019.

Выступления молодых белорусских групп плавно перетекут в крутой гала — концерт с участием популярных рок-коллективов Беларуси, России и Украины. На одной сцене выступят ЧуVство Полета, Nizkiz, AnimalДжаZ, Воплі Відоплясова. Кульминацией станет выступление группировки «Ленинград».





Теплой атмосфере будет способствовать и одно из главных нововведений прошлогоднего open-air: LIDBEER-2018 продолжит говорить на белорусском языке.



