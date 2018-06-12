Андрей Василевский и Александра Саснович неудачно выступили в парных разрядах на теннисном турнире в Нидерландах

На крупном теннисном турнире в Нидерландах белорус Андрей Василевский и итальянец Андреас Сеппи в 1/8 финала парного разряда уступили хозяевам соревнований Сандеру Арендсу и Матве Мидделкопу – 3:6, 4:6.

В женском турнире дуэтов неудача постигла и Александру Саснович. Вместе с эстонкой Анетт Контавейт в первом круге она проиграла австралийской паре Джессика Мур / Аннет Перес в трёх сетах – 4:6, 7:6, 7:10.