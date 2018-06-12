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Курс на «80+»: в Беларуси выросла продолжительность жизни
13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусы стали жить дольше. Об этом заявили в Минздраве страны. По итогам прошлого года продолжительность жизни составила 74,5 года, передает «МИР 24».
Такая программа проверки здоровья населения позволяет выявлять опасные заболевания на ранней стадии. Помимо этого, удалось сократить смертность от инфекционных заболеваний. За счет бюджета теперь лечат гепатит С. Все ВИЧ-инфицированные пациенты также получают бесплатную терапию.
К концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет, должна и Россия. Такую задачу поставил президент Владимир Путин в своем
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По итогам прошлого года продолжительность жизни составила 74,5 года, сообщили в Минздраве республики.
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