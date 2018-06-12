Курс на «80+»: в Беларуси выросла продолжительность жизни

Белорусы стали жить дольше. Об этом заявили в Минздраве страны. По итогам прошлого года продолжительность жизни составила 74,5 года, передает «МИР 24».

«Минздрав уже в течение нескольких лет проводит программу диспансеризации населения. Мы даже организуем диспансеризацию выходного дня, когда поликлиники работают в субботу и воскресенье. Клиники работают по такому принципу не только в Минске, но и по всей стране», – указала начальник управления организации медпомощи и экспертизы Минздрава Беларуси Елена Богдан.

Такая программа проверки здоровья населения позволяет выявлять опасные заболевания на ранней стадии. Помимо этого, удалось сократить смертность от инфекционных заболеваний. За счет бюджета теперь лечат гепатит С. Все ВИЧ-инфицированные пациенты также получают бесплатную терапию.