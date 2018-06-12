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До конца года в столице построят два арендных дома

13.06.2018 18:46 — Разное | Tut.by  
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Два арендных жилых дома построят в Минске до конца 2018 года, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, сообщает БЕЛТА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сейчас в Минске строится три арендных жилых дома в микрорайоне Новинки, два из них будут введены в эксплуатацию в этом году. Один уже сдан, сейчас оформляются правоустанавливающие документы, и в течение ближайшего месяца он будет выставлен для распределения. Еще один дом будет построен до конца года, — рассказал Дмитрий Гуриненко.

Строительство арендного жилья в Минске начато в 2013 году. За этот период построено 2704 квартиры — это порядка 25 домов, сообщил начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко.

— В будущем планируем сохранить такие темпы, но нужно понимать, что все будет зависеть от бюджета и доходности уже имеющегося арендного жилья, — отметил он.

По словам Александра Авраменко, арендное жилье очень востребовано.

— Сейчас на одну арендную квартиру претендуют в среднем от 40 до 70 желающих. В 2013—2014 годах, когда все начиналось, это были сотни. Мы видим большую перспективу в развитии этого вида жилья, — добавил он.

Жилье коммерческого использования может получить каждый желающий, независимо от того, состоит ли он на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но приоритет отдается нуждающимся. Если среди этой категории не будет желающих получить арендное жилье, его предложат гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Информация о наличии арендного жилья размещается на официальных сайтах местных администраций.

 
Теги: Минск
 
 
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