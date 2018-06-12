ОффТОП: белорусы стали меньше пить

В последнем отчете ВОЗ Беларусь опустилась со 2-го места на 27-е в рейтинге по количеству алкоголя, потребляемого на душу населения.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет за 2016 год, в котором Беларусь не вошла в двадцатку пьющих стран при том, что ранее занимала в этом рейтинге непочетное второе место.

Беларусь оказалась на 27-м месте по количеству алкоголя, потребляемого на душу населения. По последним данным ВОЗ, в стране на одного человека выпивают 11,2 литра спиртных напитков. Самой пьющей страной оказалась Молдова: там на одного человека приходится 15,2 литра алкоголя. На втором месте в рейтинге вместо Беларуси расположилась Литва с 15 литрами, третьей стала Чехия — 14,4 литра.

Также в пятерку самых пьющих стран вошла Германия, где один человек в год выпивает 13,4 литра спиртных напитков, и Люксембург с 13 литрами. Среди ближайших соседей Беларуси больше всего пьют в России — 11,7 литра на душу населения и в Польше — 11,6 литра.

Самой пьющей частью мира, по данным ВОЗ, в очередной раз стала Европа. Примечательно, что ВОЗ в прогнозируемом рейтинге потребления алкоголя ставил Беларусь на второе место с 16,4 литра алкоголя на человека. Белорусы, однако, прогноз не оправдали.

Напомним, в 2010 году Беларусь была признана Всемирной организацией здравоохранения самой пьющей страной мира. Тогда на каждого жителя республики старше 15 лет приходилось по 17,5 литра алкоголя.



