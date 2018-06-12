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В Крыму восстановили подачу электроэнергии
Энергоснабжение Крыма, где после отключения трансформаторов на подстанции без света осталось около 2,35 миллиона человек, полностью восстановлено.
Напомним, перебои с электричеством возникли примерно в 15.07. Не работали банки, терминалы, не было света в домах и торговых центрах. Наблюдались перебои с мобильной связью. К 17:22 подачу электричества полностью восстановили.
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Энергоснабжение Крыма, где после отключения трансформаторов на подстанции без света осталось около 2,35 миллиона человек, восстановлено.
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