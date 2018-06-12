​Дни культуры Вьетнама проходят в Беларуси

В Национальном историческом музее 13 июня состоялось открытие выставки национального костюма и народных промыслов Вьетнама.

На экспозиции представлены сотни произведений народных промыслов: изделия из бамбука, ротанга, керамики. Также презентуются национальные костюмы Вьетнама, в том числе и традиционный наряд аозай. Разные регионы представлены коллекцией кукол в этнических костюмах и другими изделиями из шелка и парчи. Таким образом, посетители смогут лучше понять традиционную культуру Вьетнама. Выставка будет открыта до 15 июня.

Экспозиция организована в рамках дней культуры Вьетнама в Беларуси, которые продлятся до 17 июня.