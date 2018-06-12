"Есть, чтобы жить". В Бресте состоится встреча с экспертом по вопросам почечной недостаточности

«Международный центр Донорство Диализ Трансплантация» совместно с управлением здравоохранения облисполкома, Брестской центральной городской больницей и областной больницей организует встречу с врачом-нефрологом из Минска, который является экспертом по вопросам питания пациентов с почечной недостаточностью.



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Приглашаем пациентов, проходящих процедуры гемодиализа, после трансплантации почки, их родственников, специалистов, работающих с пациентами.

Начало встречи 20 июня в 12.00 в конференц-зале центральной городской больницы по адресу: Брест, Лактионова, 11.