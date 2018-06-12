"Новый, но уникальный!". Второй «Burger King» открылся в Бресте на Махновича

Сеть ресторанов Burger King на территории Беларуси развивается с 2015 года. Первый ресторан был открыт 9 июля 2015 г. в Минске и в настоящий момент сеть Burger King начитывает в Беларуси 17 объектов, включая новый ресторан в Бресте, который находиться по адресу: ул. Махновича, 6.



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Он порадует жителей города не только ярким дизайном зала, прекрасным меню, которое рассчитано на посетителей любого возраста, удобством заказа и оплаты (система электронной очереди и киоски самообслуживания, а так же служба доставки). Но так же добавится новая для жителей Бреста возможность: теперь для того, чтобы угоститься вкусным бургером, не нужно даже выходить из машины. Система Кинг Драйв позволит сделать, оплатить и получить заказ прямо из салона автомобиля без необходимости искать место для парковки.



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В новом брестском заведении под вывеской Burger King посетителям будут доступны не только традиционные бургеры, но и легендарные фирменные вопперы, разнообразные гарниры и закуски, а также десерты, горячие и холодные напитки. Мясо для бургеров в Burger King традиционно готовят на огне, что делает их особенно сочными и пикантными.



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Новый ресторан рассчитан на 48 посадочных мест и будет работать с 9:00 до 23:00 ежедневно. А Кинг Драйв практически в любое время дня и ночи: с 5:00 до 2:00. Кроме того, в ресторане будет работать бесплатная игровая комната для маленьких посетителей с разнообразными развлечениями. Здесь дети смогут веселиться и резвиться в компании сверстников, пока взрослые наслаждаются спокойным общением.



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Попробовать фирменные блюда Burger King можно будет не только в ресторане, но и у себя дома: ежедневно с 11 утра до 11 вечера всем желающим доступны услуги доставки. Достаточно сделать заказ на сайте или позвонить по телефону, чтобы получить его прямо с огня в течение ближайших 45 минут.