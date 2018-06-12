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Самый жесткий из всех вариантов. В России правительство определилось с повышением пенсионного возраста

13.06.2018 19:01 — Разное | Tut.by  
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В России правительство определилось с повышением пенсионного возраста. Уже 14 июня в Госдуму могут внести законопроект о повышении возраста выхода на заслуженный отдых. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на газету «Ведомости».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Российское правительство, как сообщается, предложит депутатам самый жесткий из вариантов: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, уточнили собеседники издания. Принципиальное решение об этом принято давно, отметили они.

Правительство предложит повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина — по одному году ежегодно начиная с 2019-го. При обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпам повышения и, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту.

Детали законопроекта еще обсуждаются, отмечает газета. Например, пенсионный возраст не будет меняться для досрочников (в основном это военные и работающие на вредных производствах). Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55, но многие люди могут сделать это раньше — те, чей труд официально признан вредным и тяжелым.

Для тех, кто проработал в этих условиях половину страхового стажа, пенсионный возраст составляет 50 и 45 лет для мужчин и женщин соответственно; для тех, кто меньше, — 55 и 50 лет. Для этих людей пенсионный возраст, скорее всего, не изменится, сообщил собеседник издания. Как полагают эксперты, досрочников пока трогать не планируют, так как предлагать сразу две крайне непопулярные меры слишком рискованно.

Повышение пенсионного возраста в России даже на полгода за год приведет к ухудшению материального положения россиян, которые должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не стали таковыми. Об этом говорится в докладе замглавы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова.

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Российское правительство, как сообщается, предложит депутатам самый жесткий из вариантов: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
 
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