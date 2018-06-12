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​Бесплатный Wi-fi будет доступен во время II Европейских игр в Студенческой деревне в Минске

13.06.2018 19:26 — Разное | ОНТ  
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Бесплатный Wi-fi будет доступен в Студенческой деревне в Минске во время II Европейских игр и останется после их окончания, сообщает фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Руководство дирекции и компания «Деловая сеть» подписали соглашение, согласно которому интернет-провайдер обеспечит бесплатным выходом в интернет, в том числе Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с, студенческий жилой комплекс на проспекте Дзержинского, где во время мероприятия будут проживать спортсмены.

После окончания Игр сетью будут пользоваться учащиеся минских вузов. Это сделает проживание студентов более комфортным и положительно повлияет на учебный процесс.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Планируется прибытие около четырёх тысяч спортсменов, двух тысяч тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Бесплатный Wi-fi будет доступен в Студенческой деревне в Минске во время II Европейских игр и останется после их окончания, сообщает фонд «Дирекция II Европейских игр...
 
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