"Объявление было опубликовано ошибочно". Аэропорт не будет повышать цены на автостоянку

Тарифы на услуги платной охраняемой круглосуточной автостоянки в Национальном аэропорту Минск не изменятся с 15 июня. Об этом сообщается на сайте аэропорта.





«РУП „Национальный аэропорт Минск“ приносит свои извинения за недостоверно опубликованную информацию. Объявление о повышении тарифов за оказание услуг платной охраняемой круглосуточной автостоянки, ранее размещенное в разделе „ Автостоянки “ на официальном сайте Национального аэропорта Минск, было опубликовано ошибочно», — говорится в сообщении.

Стоимость услуг охраняемой круглосуточной автостоянки при времени стоянки до суток: Услуги автостоянки Стоимость за одно машино-место с НДС, рублей до 1 часа 1,50 свыше 1 часа до 2 часов 2,50 свыше 2 часов до 3 часов 3,00 свыше 3 часов до 4 часов 3,50 свыше 4 часов до 5 часов 3,70 свыше 5 часов до 6 часов 3,90 свыше 6 часов до 7 часов 4,10 свыше 7 часов до 8 часов 4,30 свыше 8 часов до 9 часов 4,50 свыше 9 часов до 10 часов 4,60 свыше 10 часов до 11 часов 4,70 свыше 11 часов до 12 часов 4,80 свыше 12 часов до 13 часов 4,90 свыше 13 часов до 14 часов 5,00 свыше 14 часов до 15 часов 5,10 свыше 15 часов до 16 часов 5,20 свыше 16 часов до 17 часов 5,30 свыше 17 часов до 18 часов 5,40 свыше 18 часов до 19 часов 5,50 свыше 19 часов до 20 часов 5,60 свыше 20 часов до 21 часов 5,70 свыше 21 часов до 22 часов 5,80 свыше 22 часов до 23 часов 5,90 свыше 23 часов до 24 часов 6,00

Стоимость услуг охраняемой круглосуточной автостоянки при времени стоянки от суток до месяца: Услуги автостоянки Плата за одно машино-место с НДС, бел. рублей Свыше 1 суток 6,00+0,20 за каждый следующий час в течение суток свыше 2 суток 10,80+0,20 за каждый следующий час в течение суток свыше 3 суток 15,60+0,15 за каждый следующий час в течение суток свыше 4 суток 19,20+0,15 за каждый следующий час в течение суток свыше 5 суток 22,80+0,15 за каждый следующий час в течение суток свыше 6 суток 26,40+0,15 за каждый следующий час в течение суток свыше 7 суток 30,00+0,15 за каждый следующий час в течение суток свыше 8 суток 33,60+0,15 за каждый следующий час в течение суток свыше 9 суток 37,20+0,10 за каждый следующий час в течение суток свыше 10 суток 39,60+0,10 за каждый следующий час в течение суток свыше 11 суток 42,00+0,10 за каждый следующий час в течение суток свыше 12 суток 44,40+0,10 за каждый следующий час в течении суток свыше 13 суток 46,80+0,10 за каждый следующий час в течение суток свыше 14 суток 49,20+0,10 за каждый следующий час в течение суток свыше 15 суток 51,60+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 16 суток 52,80+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 17 суток 54,00+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 18 суток 55,20+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 19 суток 56,40+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 20 суток 57,60+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 21 сутки 58,80+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 22 суток 60,00+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 23 суток 61,20+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 24 суток 62,40+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 25 суток 63,60+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 26 суток 64,80+0,05 за каждый следующий час в течение суток свыше 27 суток до 1 месяца включительно 69,00

Напомним, ранее на сайте аэропорта появилась информация, что с 15 июня изменятся тарифы на услуги платной охраняемой круглосуточной автостоянки на 1235 мест. В соответствии с прейскурантом, ошибочно размещенным на сайте, краткосрочное хранение автомобилей в среднем должно было подорожать на 1−2 рубля, в то время как долгосрочное — в два раза.