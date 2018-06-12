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США надеются на существенное ядерное разоружение КНДР за 2,5 года

13.06.2018 19:06 — Разное | Интерфакс  
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США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, приводит в среду заявление госсекретаря Майкла Помпео агентство Associated Press.

"Мы надеемся, что сможем этого достичь в ближайшие два с половиной года", - сказал М.Помпео.

"Надеемся, что мы сможем это сделать. Осталось еще много работы", - добавил он.

Кроме того, госсекретарь США заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с северокорейскими официальными лицами позже в июне, сообщает агентство Bloomberg.

"Консультации будут проведены довольно скоро после того, как мы все вернемся на родину, - на следующей неделе или около того", - приводит агентство слова М.Помпео, находящегося в Южной Корее.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что именно он будет продвигать переговорный процесс вперед.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогfм которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

 
 
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США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, приводит в среду заявление...
 
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