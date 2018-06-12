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В ОБСЕ считают, что активизация нормандского формата будет способствовать прогрессу минского процесса

13.06.2018 18:58 — Разное | Интерфакс  
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Активизация контактов "нормандской четверки" придаст импульс минскому процессу, заявил представитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине (ТКГ) Мартин Сайдик.

"Активизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу", - заявил М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

Он напомнил, что на прошедшей встрече нормандской четверки на уровне глав МИД "стороны подтвердили приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта".

Между тем в пресс-центре украинской Операции объединенных сил сообщили, что противник с начала суток 14 раз нарушал режим прекращения огня, ранены двое украинских военных, по состоянию на 18:00 среды.

"В течение суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сводке пресс-центра ООС. По данным пресс-центра, обстрелы на луганском, донецком и мариупольском направлениях.

Ранее в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщали, что в ЛНР зафиксировано четыре обстрела со стороны украинских военных за сутки. Потерь среди военнослужащих и мирного населения нет. В соседней Донецкой народной республике сообщили о девяти обстрелах с украинской стороны за прошедшие сутки. По данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрелов в Докучаевске и Ясиноватой ранения получили двое мирных жителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Активизация контактов "нормандской четверки" придаст импульс минскому процессу, заявил представитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине (ТКГ)...
 
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