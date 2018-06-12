Директора крупного фармзавода обвиняют в производстве опасных медицинских изделий

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Во время расследования оперативники установили обстоятельства противоправной деятельности данного руководителя по предыдущему месту работы, где он также был директором.— рассказали в милиции.Фактически им было организовано производство без наличия необходимой документации и соответствующего оборудования, что привело к выпуску медицинских изделий, непригодных для реализации и использования.— дополнили в ведомстве.Предполагаемая сумма ущерба — более 270 тысяч рублей (около 135 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).В отношении бывшего директора фармзавода возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси (Служебная халатность).В настоящее время ведется следствие, выясняются обстоятельства противоправной деятельности должностного лица. Если в ходе расследования будет установлена коррупционная связь директора государственного предприятия с фирмой-поставщиком, его действия могут быть квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса Беларуси.Напомним, ранее в милиции сообщили о том, что руководитель одного из крупнейших государственных фармпредприятий Минска давал указания подчиненным ему работникам не производить отпуск противогриппозной вакцины, которая была произведена на данном предприятии, организациям системы органов здравоохранения Беларуси, а реализовывать ее только одной частной структуре. При этом в случае, если за приобретением вакцины обращались на завод-производитель, по поручению руководителя потенциальных покупателей отправляли на данную частную фирму, которая, естественно, продавала вакцину уже с наценкой. 2 мая в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями).