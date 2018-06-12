Частные АЗС грозят уволить часть персонала



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: «Белнефтехим»

Сети частных заправок грозятся начать увольнять работников, если власти не улучшат финансово-экономические условия их работы. Тем не менее с начала июня эти АЗС открыли около 30 вакансий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кого ищут на заправки и какие зарплаты предлагают.Владельцы семи сетей АЗС просят власти принять «срочные меры» по улучшению финансово-экономических условий работы, ограничить рост тарифов на товары и услуги организаций с монопольным положением. Это следует из обращения операторов крупнейших заправок Беларуси в адрес госорганов (есть в распоряжении редакции).Владельцы семи сетей АЗС — все крупнейшие операторы, за исключением «Белоруснефти», которую контролирует государство, пожаловались властям, что их маржинальный доход (разница между выручкой от реализации продукции и общей суммой переменных затрат. — Прим. ред.) с 2015 года почти не меняется. Это притом что расходы на аренду земли, газ для отопления, электричество, воду и другие траты растут.Документ подписали руководители «Лукойл-Белоруссия» (бренд АЗС «Лукойл»), «РН-Запад» («Славнефть»), «Юнайтед Компани», «НефтеХимТрейдинг» («Трайпл»), «Астотрейдинг» (А-100), «Газпромнефть-Белнефтепродукт» («Газпром нефть») и «Татбелнефтепродукт» («Татнефть»).Из-за этого компании вынуждены задуматься о сокращении количества рабочих мест. Также владельцы сетей АЗС подчеркивают, что из-за отрицательных финансовых результатов работы у них нет возможности индексировать зарплаты сотрудников. Поэтому заработки людей, которые у них трудятся, отстают от уровня в 1000 рублей.Несмотря на такие заявления, на сайтах с вакансиями почти ежедневно появляются свежие объявления о работе. Причем зарплаты предлагаются не самые маленькие.К примеру, сеть заправочных станций А-100 с начала июня подала больше 10 вакансий. 13 числа на сайте jobs.tut.by появилось объявление о поисках менеджера по продажам нефтепродуктов В2 В (КАМ). Размер зарплаты не указали. Днем раньше компания искала бухгалтера по работе с ЭСЧФ и оператора АЗС. Зарплату обещают до 650 и от 700 рублей на руки соответственно.Есть объявления и от других заправок. 10 июня появилась вакансия начальник АЗС от «НефтеХимТрейдинг» с зарплатой от 950 рублей на руки. "Газпромнефть-Белнефтепродукт" ищет операторов АЗС на заправку в Малиновке и на проспекте Жукова. В первом объявлении размер заработной платы не указан. Во втором написано от 600 рублей на руки.