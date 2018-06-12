Премьер Грузии объявил о своей отставке



Фото: Александр Имедашвили / РИА "Новости"

РИА «Новости»

В связи с уходом премьера в отставку также уходит правительство страны.— сказалОтмечается, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, начавшимися в конце мая. Протестующие требуют «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.