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Премьер Грузии объявил о своей отставке

13.06.2018 19:07 — Разное | UDF  
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Фото: Александр Имедашвили / РИА "Новости"
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку, сообщает РИА «Новости».

В связи с уходом премьера в отставку также уходит правительство страны.

«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина… Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», — сказал Георгий Квирикашвили.

Отмечается, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, начавшимися в конце мая. Протестующие требуют «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.

 
 
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Отмечается, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, начавшимися в конце мая.
 
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