

Национальный аэропорт "Минск"

Пограничный наряд среди пассажиров рейса «Милан-Минск» выявил женщину, которая предъявила документ, который ей не принадлежит. Во время разбирательства выяснилось, что паспорт она взяла у своей родственницы. Этим происшествие могло закончиться, но оно имело интересное продолжение, сообщает информационный портал Госпогранкомитета.Через несколько часов в режимной зоне пограничники выявили иностранного гражданина, который заявил о потере паспорта на территории аэропорта. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина и ранее задержанная гражданка Перу – его жена – вместе прилетели в Беларусь с чужими документами.Пропустив свою супругу вперед на паспортный контроль, он, увидев, что ее задержали, решил повременить. Зайдя в туалет, он переоделся и решил подождать ухода пограничников. После двух часов ожидания гражданин Перу избавился от чужого паспорта, смыв его в унитаз.Семейная пара задержана до установления личности.За попытку нарушения госграницы в отношении женщины составлен протокол. За использование заведомо подложного документа законодательство Беларуси предусматривает и уголовную ответственность. Ее мужу грозит штраф и депортация за нарушение режима госграницы.