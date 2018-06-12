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Перуанец смыл паспорт в унитаз в туалете аэропорта "Минск"

13.06.2018 18:55 — Разное | UDF  
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Национальный аэропорт "Минск"
Инцидент произошел 11 июня при прохождении паспортного контроля в пункте пропуска столичного аэропорта.

Пограничный наряд среди пассажиров рейса «Милан-Минск» выявил женщину, которая предъявила документ, который ей не принадлежит. Во время разбирательства выяснилось, что паспорт она взяла у своей родственницы. Этим происшествие могло закончиться, но оно имело интересное продолжение, сообщает информационный портал Госпогранкомитета.

Через несколько часов в режимной зоне пограничники выявили иностранного гражданина, который заявил о потере паспорта на территории аэропорта. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина и ранее задержанная гражданка Перу – его жена – вместе прилетели в Беларусь с чужими документами.

Пропустив свою супругу вперед на паспортный контроль, он, увидев, что ее задержали, решил повременить. Зайдя в туалет, он переоделся и решил подождать ухода пограничников. После двух часов ожидания гражданин Перу избавился от чужого паспорта, смыв его в унитаз.

Семейная пара задержана до установления личности.

За попытку нарушения госграницы в отношении женщины составлен протокол. За использование заведомо подложного документа законодательство Беларуси предусматривает и уголовную ответственность. Ее мужу грозит штраф и депортация за нарушение режима госграницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 11 июня при прохождении паспортного контроля в пункте пропуска столичного аэропорта.
 
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