​Александр Лукашенко посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению Президента России Владимира Путина планирует посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу состоится 14 июня в 17:30 по московскому времени на зелёном поле стадиона «Лужники». Ожидается, что мероприятие посетят главы семнадцати государств.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в России