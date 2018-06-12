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Какие категории белорусов с августа получат льготные жировки?
Новости Беларуси. Материальная помощь при оплате коммуналки – дополнительно на нее могут рассчитывать еще 125 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В список попали инвалиды 1-й группы, пожилые старше 80 лет и семьи с детьми до 3 лет. Уже в августе они получат жировки со льготным начислением.
Геннадий Акстилович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Обратиться за безналичными жилищными субсидиями можно и по заявительному принципу. Правда, тогда придется собрать некоторые документы. Это справки о доходах, о рождении детей, удостоверение инвалида либо пенсионное.
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Новости Беларуси. Материальная помощь при оплате коммуналки – дополнительно на нее могут рассчитывать еще 125 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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