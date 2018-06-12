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QR-код на жировках: как это работает
Новости Беларуси. Оплатить коммунальные услуги одним нажатием кнопки. Минчане получают обновленные жировки с QR-кодом, который при наличии смартфона и установленного интернет-банкинга значительно экономит время и упрощает процесс оплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При наведении камеры на код моментально появляется вся информация о лицевом счете, которую раньше приходилось вводить вручную.
Алеся Кузьменко, начальник расчетно-справочного центра № 3 Центрального района Минска:
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Новости Беларуси. Оплатить коммунальные услуги одним нажатием кнопки. Минчане получают обновленные жировки с QR-кодом, который при наличии смартфона и...
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