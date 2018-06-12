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«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах
Быть моделью – мечта миллионов девочек и табу для блюстителей нравов. Многим, кто о модельном бизнесе судит по программам на ТВ, кажется, что жестокий подиум не может научить хорошему.
А, между тем, миллионы мам ведут дочек именно туда – возможно, втайне мечтая, что малышки реализуют их собственные амбиции. Оставим стереотипы и попробуем разобраться: что, на самом деле, даст ребёнку умение дефилировать по подиуму – кроме отличных фотографий.
Алеся Кокошникова, бизнес-леди:
Но художниками становятся единицы. С модельными школами – то же самое, супермоделями, возможно, никто из этих девочек и не станет. Но это совсем не значит, что хождение по подиуму – занятие бесполезное.
Берта, певица:
А модельные агентства детские – они где-то этому учат, по чуть-чуть.
Они учат детей быть на публике, говорить о том, какие они красивые, быть красивыми. И это – здорово. Я считаю, что надо в школу включить.
Ольга Жадеева, многодетная мать, блоггер:
Но самое главное – просто слушать. И быть уверенным, что то, чем вы предлагаете увлечься ребёнку – ему, действительно, по душе.
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«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах
Быть моделью – мечта миллионов девочек и табу для блюстителей нравов. Многим, кто о модельном бизнесе судит по программам на ТВ, кажется, что жестокий подиум не...
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