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«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

13.06.2018 19:03 — Разное | СТВ  
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Быть моделью – мечта миллионов девочек и табу для блюстителей нравов.  Многим, кто о модельном бизнесе судит по программам на ТВ, кажется, что жестокий подиум не может научить хорошему.

«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

А, между тем, миллионы мам ведут дочек именно туда – возможно, втайне мечтая, что малышки реализуют их собственные амбиции. Оставим стереотипы и  попробуем разобраться: что, на самом деле, даст ребёнку умение дефилировать по подиуму – кроме отличных фотографий.

И так ли прост навык улыбаться публике.

«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

Алеся Кокошникова, бизнес-леди:
Я хотела бы, чтобы у моих детей был такой опыт. Это – опыт интересный, он даёт возможность вести себя на публике достаточно смело, уверенно. Даёт возможность для девочек получить красивую походку, уметь нести себя, подавать.

Пускай даже внешне.

«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

Тысячи детей приходят в студии живописи.

Но художниками становятся единицы. С модельными школами – то же самое, супермоделями, возможно, никто из этих девочек и не станет. Но это совсем не значит, что хождение по подиуму – занятие бесполезное.

«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

Берта, певица:
Даже, если ребёнок не станет моделью, это – нормальный, хороший навык социализации, возможность побороться со своими страхами, привыкнуть к публичности. Учитывая то, что сейчас в моде – личный бренд. У нас с детства детей учат, что надо сидеть и молчать.

Люди боятся проявлять себя, они не умеют уважать чужой успех.

А модельные агентства детские – они где-то этому учат, по чуть-чуть.

«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

Они учат детей быть на публике, говорить о том, какие они красивые, быть красивыми. И это – здорово. Я считаю, что надо в школу включить.

В школьную программу!

«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

Ольга Жадеева, многодетная мать, блоггер:
Я думаю, что это – очень хороший и очень интересный путь для девушки. Но я думаю, что такой выбор нужно делать немножечко позже – когда девочке исполняется 13-14-15 лет.

Скромный ребёнок здесь может научиться не бояться публики.

«Хороший навык социализации, надо в школьную программу включить»: родители о детских модельных агентствах

Гиперактивный – получит возможность выплеснуть свою энергию.

Но самое главное – просто слушать. И быть уверенным, что то, чем вы предлагаете увлечься ребёнку – ему, действительно, по душе.

 
 
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Быть моделью – мечта миллионов девочек и табу для блюстителей нравов.  Многим, кто о модельном бизнесе судит по программам на ТВ, кажется, что жестокий подиум не...
 
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