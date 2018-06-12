Директор факт падежа 300 коров скрыл — и теперь под следствием

Подозреваемый, желая избежать материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение прогнозных показателей по выращиванию крупного рогатого скота, в период с июня 2017 года по январь 2018 года давал устные указания подчиненным ему работникам составлять заведомо фиктивные бухгалтерские отчеты.





В них указывались ложные сведения о сохранности поголовья крупного рогатого скота, хотя в организации имели место факты падежа 300 животных.





Действия бывшего руководителя повлекли искажение государственной отчетности и необоснованное начисление заработной платы работникам предприятия.



