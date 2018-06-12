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Директор факт падежа 300 коров скрыл — и теперь под следствием
В Ветковском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одного из сельскохозяйственных предприятий за то, что он скрыл падеж животных в хозяйстве, которым руководил. Подробности сообщили в Генеральной прокуратуре.
Подозреваемый, желая избежать материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение прогнозных показателей по выращиванию крупного рогатого скота, в период с июня 2017 года по январь 2018 года давал устные указания подчиненным ему работникам составлять заведомо фиктивные бухгалтерские отчеты.
В них указывались ложные сведения о сохранности поголовья крупного рогатого скота, хотя в организации имели место факты падежа 300 животных.
Действия бывшего руководителя повлекли искажение государственной отчетности и необоснованное начисление заработной платы работникам предприятия.
В отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.
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В Ветковском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одного из сельскохозяйственных предприятий за то, что он скрыл падеж животных в...
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