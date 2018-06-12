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Минское "Торпедо" открыло две вакансии для "спортсменов-инструкторов" с зарплатой от 3000 рублей
Кандидатам при постоянной занятости предлагается зарплата от 3000 рублей.
Минское "Торпедо" открыло две вакансии для игроков с опытом выступления в высшей лиге чемпионата Беларуси. При этом им достаточно иметь общее среднее образование.
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Кандидатам при постоянной занятости предлагается зарплата от 3000 рублей.
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