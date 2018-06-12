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Видео: как спасали испуганного енота, который взбирался по стене небоскреба

13.06.2018 19:13 — Разное | Партизан  
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Весь мир следил, как в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) енот по стене "штурмовал" небоскреб.


Фото: twitter.com/SPnoir

Испуганное животное (перед этим енота напугали пожарные, которые хотели его достать из ниши соседнего дома) поднималось на крышу 23-этажного здания 20 часов. За это время у него появился собственный аккаунт в Twitter и хэштег #mprraccoon. С места событий вели трансляцию несколько местных телеканалов.

На крыше енота ждали спасатели, сообщает Еврорадио, но он сначала решил отдохнуть в нише окна на 23-м этаже. Только потом он поднялся на крышу, где его "задержали" и накормили.


 
 
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Весь мир следил, как в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) енот по стене "штурмовал" небоскреб.
 
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