Видео: как спасали испуганного енота, который взбирался по стене небоскреба





Фото: twitter.com/SPnoir

Испуганное животное (перед этим енота напугали пожарные, которые хотели его достать из ниши соседнего дома) поднималось на крышу 23-этажного здания 20 часов. За это время у него появился собственный аккаунт в Twitter и хэштег #mprraccoon. С места событий вели трансляцию несколько местных телеканалов.



