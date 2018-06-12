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Если беларусы пробегут 50 тысяч километров – в детский дом-интернат перечислят 50 тысяч рублей

13.06.2018 19:56 — Разное | KYKY  
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У каждого беларуса появился шанс помочь детям с синдромом Дауна. Как? Начать (или продолжить) бегать.

Как бег поможет детям

21 июня в стране официально запустят благотворительную кампанию SunRun Challenge, которая продлится до 24 июня. Беларусам (и не только) предлагают в течение четырех дней выходить на пробежки и делиться своими результатами в социальных сетях под хэштегом #velcombegom. Километры, которые будут отмечены этим хэштегом, переведут в киловатты «доброй энергии». Если до 24 июня удастся набегать 50.000 километров, то компания velcom перечислит 50 тысяч рублей на счет Детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Средства пойдут на закупку оборудования и медицинскую помощь детям.

Тренировка перед забегом

Уже завтра, 14 июня, в 18:00 часов в парке Dreamland пройдет тренировочный «Забег с веснушками» от velcom. Чтобы принять в нем участие, нужно пройти простую регистрацию. Но есть и еще одно не самое обычное условие – быть рыжеволосым и с веснушками. Если вы блондин или брюнет, шанс побегать завтра в парке тоже есть – просто приходите и ваш образ изменят под нужный. Ну, или сами найдите рыжий парик, если есть желание покреативить с внешним видом.

«Веснушки называют поцелуями солнца. Люди с веснушками олицетворяют лето, тепло и добро. Но есть в этом мире еще одна категория «солнечных» людей – дети с синдромом Дауна. Это яркие и искренние дети, для которых солнцем является внимание общества, помощь. Давайте сделаем «Забег с веснушками» незабываемым и подарим «солнечным» детям энергию добра», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

 

 
 
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У каждого беларуса появился шанс помочь детям с синдромом Дауна. Как? Начать (или продолжить) бегать. Как бег поможет детям 21 июня в стране официально запустят...
 
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