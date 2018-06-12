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Леса Минской области под запретом на посещения
Запрет на посещение лесов введен почти во всех районах Минской области, сообщает Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Принятые меры запрещают посещение лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. К тем, кто нарушит данные ограничения, будут применяться меры ответственности – предупреждение либо штраф до 25 базовых величин
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Запрет на посещение лесов введен почти во всех районах Минской области, сообщает Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
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