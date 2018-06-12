​Леса Минской области под запретом на посещения

Запрет на посещение лесов введен почти во всех районах Минской области, сообщает Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

Принятые меры запрещают посещение лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. К тем, кто нарушит данные ограничения, будут применяться меры ответственности – предупреждение либо штраф до 25 базовых величин

Доступными для посетителей остались лишь леса Мядельского района.