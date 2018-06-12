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IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

13.06.2018 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск и Ташкент отмечают высокую динамику развития двусторонних отношений. 13 июня во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял главу сената Олий Мажлиса – Нигматилла Юлдашева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Как отметил Президент, в последнее время наши страны сделали весьма ощутимый рывок в сотрудничестве. Беларусь намерена и впредь поддерживать высокие темпы реализации совместных проектов. Ставку здесь предлагают делать на кооперацию. Стороны в настоящее время обсуждают более десятка различных программ – в сфере АПК, машиностроении, фармацевтике. Готовится к подписанию и дорожная карта.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

В сентябре Ташкент с визитом планирует посетить Александр Лукашенко. К этому моменту стороны должны подготовить и проработать ряд взаимовыгодных предложений. И некоторые программные документы. Они, собственно, и определят план совместных действий: от краткосрочной до среднесрочной перспективы. В том числе для того, чтобы обсудить эти предложения, парламентская делегация 13 июня приехала во Дворец Независимости.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Ташкент нацелен на стремительное развитие. Говорят об этом и политические, и экономические решения узбекского лидера. Шавкат Мирзиёев стал президентом в конце 2016 года и с тех пор уверенно ведет страну по пути модернизации.

Начавшийся этап в жизни государства успели даже прозвать «узбекской перестройкой». Среди приоритетов – преображение финансовой системы, дебюракратизация многих процессов, либерализация валютных операций.

Всё это на руку бизнесу, в том числе межгосударственному. Александр Лукашенко курс своего друга и коллеги целиком поддерживает.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»

На полях саммита СНГ в 2017 в Сочи состоялась двусторонняя встреча глав государств. Оба президента тогда признали: отношения между странами развивались медленно и в экономическом смысле от потенциального максимума очень отстали.

Наверстать упущенное готовы кооперацией. Сейчас на территории Узбекистана работают два наших сборочных предприятия: «Амкодор» и «Бобруйскагромаш». Оба открылись в 2017 году. В пакете предложений, конечно, локализация и усиленный сервис других брендов: МТЗ, МАЗ, БелАЗ.

Стоит сказать, что экономика Узбекистана сейчас растет. Основные драйверы как раз сельское хозяйство и промышленность. Очевидно, здесь есть почва для взаимного интереса. Подтверждение тому – весьма внушительная делегация из Ташкента, буквально на прошлой неделе посетившая нашу выставку «Белагро». Беларусь готова поставлять свою продукцию, продовольствие, строить в Узбекистане аграрные комплексы, перерабатывающие предприятия.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Сегодня вновь деловые круги обсуждали совместный бизнес. Представители сотни белорусских предприятий и гости из Узбекистана встретились на форуме. Акцент на то, чтобы дополнить товарное сотрудничество инвестиционным.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
У нас такое совпадение есть в развитии в целом экономики наших стран, подходов к развитию предпринимательства. В Узбекистане сейчас Год предпринимательства. У нас приняты революционные декреты Президента.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Для стремительно развивающейся страны весьма актуальны современные технологии. В Узбекистане приняли стратегию развития по пяти ключевым направлениям. Приглашают белорусов в созданные недавно научно-производственные кластеры. Огромный потенциал в области фармацевтики, производстве косметики, создании продуктов с высокой добавленной стоимостью и продажи их на рынках третьих стран.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Шамиль Бурнашев, заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Узбекистана:
С белорусскими коллегами мы сейчас обсуждаем ряд направлений по инвестиционному сотрудничеству. В частности, это сфера IT. Конечно, очень интересует развитие пищевой промышленности и сфера машиностроения.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»

Делегация сенаторов в Беларуси уже посетила ПВТ, один из наших агрокомбинатов. Переговоры состоялись и в парламенте, и в правительстве. С узбекской стороны есть предложение создать СП текстильной продукции. У них хлопок, у нас вновь же – технологии.

Узбекистан, как и многие восточные страны, славится сладостями. Белорусы не прочь разбавить их традиционный ассортимент своими конфетами и кондитерскими изделиями. И такое совместное производство может появиться на территории этой страны, в свободной экономической зоне.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

Это лишь несколько из рассматриваемых партнерами вариантов. Пакет предложений продолжают формировать. Ну и попутно заключать всё новые и новые сделки о взаимных поставках: от самосвалов с комплектующими до фруктов с орехами.

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

IT, машиностроение и лёгкая промышленность. Чем ещё экономики Беларуси и Узбекистана могут заинтересовать друг друга?

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Ташкент отмечают высокую динамику развития двусторонних отношений. 13 июня во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял главу...
 
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